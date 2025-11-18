Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (1/14): JagdfieberJetzt kostenlos streamen
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber
Folge 14: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (1/14): Jagdfieber
Kaum hat die junge Kriminalbeamtin Lisa Engel ihre erste selbständige Stelle beim Gendarmerieposten Mondsee angetreten, wird sie mit einem rätselhaften Unfall bei einem Jagdausflug konfrontiert: Hoch in den Bergen des Salzkammergutes wird der Jagdgehilfe Helmut Kampeiner von einer Kugel lebensgefährlich verletzt. Instinktiv spürt Lisa, dass hinter diesem „Unfall“ mehr als bloß ein unglückseliger Zufall steckt. Besetzung: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Johannes Silberschneider (Karl Kampeiner) Thierry van Werveke (Helmut Kampeiner) Rudolf Wessely (Sonnleitner) Karl Merkatz (Archivar) Julia Gschnitzer (Alte Frau) Regine Leonhardt (Eva Kampeiner) Regie: Jörg Grünler Buch: Jörg Grünler Bildquelle: ORF/BEO-Film
