Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (2/14): Brennendes GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber
Folge 15: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (2/14): Brennendes Geheimnis
48 Min.Folge vom 20.11.2025
Für den jungen Surflehrer Udo Lischka endet ein sexuelles Abenteuer tödlich. Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter des Toten führt Lisa Engel auf die Spur von Martin Salzmann. Doch der hat für die Tatzeit ein Alibi. Besetzung: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Loretta Pflaum (Zoe Krapatsch) Wolfgang Böck (Martin Salzmann) Otto Grünmandl (Rousek) Susanne Michel (Regina Leikermoser) Thomas Enzinger (Gerichtsmediziner) u.a. Regie: Detlef Rönfeldt Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film
