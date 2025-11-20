Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (10/14): Auge um AugeJetzt kostenlos streamen
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber
Folge 18: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (10/14): Auge um Auge
Der Mountainbiker Thomas Kreil ist bei seinem morgendlichen Training aus dem Hinterhalt erschossen worden. Bei ihren Recherchen stoßen Lisa und Rudi auf einen erbitterten Nachbarschaftsstreit zwischen dem Vater des Toten, einem reichen Tourismus-Unternehmer und dem fanatischen Umweltschützer Andreas Rojacher. Aber auch der Bruder des Toten gerät unter Verdacht. Besetzung: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Thierry van Werveke (Helmut Kampeiner) Brigitte Karner (Dr. Johanna David) Dietrich Siegl (Andreas Rojacher) Fritz Egger (Georg Kreil) Sebastian Hölz (Franz Kreil) Herbert Pendl ("Blaumantel") Regie: Jörg Grünler Bildquelle: ORF/BEO-Film
