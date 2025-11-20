Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (10/14): Auge um Auge

ORF IIIStaffel 1Folge 18vom 20.11.2025
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (10/14): Auge um Auge

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (10/14): Auge um AugeJetzt kostenlos streamen

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Folge 18: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (10/14): Auge um Auge

48 Min.Folge vom 20.11.2025

Der Mountainbiker Thomas Kreil ist bei seinem morgendlichen Training aus dem Hinterhalt erschossen worden. Bei ihren Recherchen stoßen Lisa und Rudi auf einen erbitterten Nachbarschaftsstreit zwischen dem Vater des Toten, einem reichen Tourismus-Unternehmer und dem fanatischen Umweltschützer Andreas Rojacher. Aber auch der Bruder des Toten gerät unter Verdacht. Besetzung: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Thierry van Werveke (Helmut Kampeiner) Brigitte Karner (Dr. Johanna David) Dietrich Siegl (Andreas Rojacher) Fritz Egger (Georg Kreil) Sebastian Hölz (Franz Kreil) Herbert Pendl ("Blaumantel") Regie: Jörg Grünler Bildquelle: ORF/BEO-Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber
ORF III
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Alle 1 Staffeln und Folgen