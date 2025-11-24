Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (9/14): Ein tiefer FallJetzt kostenlos streamen
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber
Folge 21: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (9/14): Ein tiefer Fall
Zwischen dem Bürgermeister Klammer und dem Bauunternehmer Rothauer ist offene Feindschaft ausgebrochen. Auslöser des Streits ist der charismatische Tellwin Reinhardt, der eine Privatuniversität für Esoterik im Ort zu errichten plant. Als Rothauer Reinhardt öffentlich kritisiert, entzieht ihm der Bürgermeister alle öffentlichen Aufträge, Rothauer will die Vernichtung seiner Existenz nicht ohne Gegenwehr auf sich nehmen. Tags darauf wird der Unternehmer tot in einer seiner Baugruben aufgefunden. Besetzung: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film
