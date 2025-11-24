Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (9/14): Ein tiefer Fall

ORF IIIStaffel 1Folge 21vom 24.11.2025
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (9/14): Ein tiefer Fall

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (9/14): Ein tiefer Fall

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Folge 21: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (9/14): Ein tiefer Fall

49 Min.Folge vom 24.11.2025

Zwischen dem Bürgermeister Klammer und dem Bauunternehmer Rothauer ist offene Feindschaft ausgebrochen. Auslöser des Streits ist der charismatische Tellwin Reinhardt, der eine Privatuniversität für Esoterik im Ort zu errichten plant. Als Rothauer Reinhardt öffentlich kritisiert, entzieht ihm der Bürgermeister alle öffentlichen Aufträge, Rothauer will die Vernichtung seiner Existenz nicht ohne Gegenwehr auf sich nehmen. Tags darauf wird der Unternehmer tot in einer seiner Baugruben aufgefunden. Besetzung: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film

