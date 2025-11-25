Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im renommierten "Chorinternat Wolfgangsee" wird vor den Augen der Sängerknaben der Chorleiter Schiffellner erschossen. Oberst Steiners Verdacht richtet sich gegen zwei Buben, die wegen Kokain-Genusses aus dem Internat fliegen sollten. Lisa hingegen lädt den ehemaligen Sängerknaben Herder, der unmittelbar nach dem Schuss aufgetaucht war und singend um die Leiche des ehemaligen Lehrers tanzte, zu einer Reise in die Vergangenheit. Besetzung: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Vitus Zeplichal (Herder) Georg Schuchter (Steinhauer) Stephan Paryla-Raky (Chorleiter) Josef Daubek (Kevin) Thomas Beyrhofer (Stefan) Regie: Jörg Grünler Buch: Jörg Grünler Bildquelle: ORF/BEO-Film

