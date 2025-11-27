Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (12/14): Stille Nacht, tödliche Nacht

ORF IIIStaffel 1Folge 26vom 27.11.2025
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (12/14): Stille Nacht, tödliche Nacht

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (12/14): Stille Nacht, tödliche NachtJetzt kostenlos streamen

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Folge 26: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (12/14): Stille Nacht, tödliche Nacht

48 Min.Folge vom 27.11.2025

Auf dem Salzburger Christkindlmarkt heißt es Bombenalarm. Beim Stand von DJ Koko ist ein Sprengkörper explodiert und hat einen seiner Mitarbeiter getötet. Rasch erfahren Lisa und Rudi, dass zwischen Koko und Gruber, dem Chef der konservativen „Salzburger Liedgenossenschaft“ wegen einer Techno-Version von „Stille Nacht“, die Koko herausbringen will, erbitterte Feindschaft herrscht. Doch ist Gruber wirklich der Täter? Und welche Rolle spielt der Entfesselungskünstler Vandeberg, der so verdächtig um Lisa und ihr Haus herumschleicht? Besetzung: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Huub Stapel (Vandeberg) Georges Kern (Gruber) Dominik Castell (DJ Koko) Buch: Jörg Grünler Regie: Jörg Grünler Bildquelle: ORF/BEO-Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber
ORF III
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Alle 1 Staffeln und Folgen