Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (12/14): Stille Nacht, tödliche NachtJetzt kostenlos streamen
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber
Folge 26: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (12/14): Stille Nacht, tödliche Nacht
Auf dem Salzburger Christkindlmarkt heißt es Bombenalarm. Beim Stand von DJ Koko ist ein Sprengkörper explodiert und hat einen seiner Mitarbeiter getötet. Rasch erfahren Lisa und Rudi, dass zwischen Koko und Gruber, dem Chef der konservativen „Salzburger Liedgenossenschaft“ wegen einer Techno-Version von „Stille Nacht“, die Koko herausbringen will, erbitterte Feindschaft herrscht. Doch ist Gruber wirklich der Täter? Und welche Rolle spielt der Entfesselungskünstler Vandeberg, der so verdächtig um Lisa und ihr Haus herumschleicht? Besetzung: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Huub Stapel (Vandeberg) Georges Kern (Gruber) Dominik Castell (DJ Koko) Buch: Jörg Grünler Regie: Jörg Grünler Bildquelle: ORF/BEO-Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick