Skeletors neue Waffe

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 14vom 15.06.2024
Folge 14: Skeletors neue Waffe

22 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12

Prinz Adam bestreitet sein neuestes Abenteuer in der Zukunft. Auf dem Planeten Primus muss er sich einigen Herausforderungen stellen, denn die Bewohner werden von gefährlichen Mutanten heimgesucht. Schon bald trifft er auch auf seinen Erzfeind Skeletor, der sich mit den Gegenspielern verbündet und schon bald zu deren Anführer aufsteigt. Können He-Man und seine Unterstützer das Böse bezwingen?

ProSieben MAXX
