Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die neuen Abenteuer des He-Man

Levitan in Gefahr

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 15vom 22.06.2024
Levitan in Gefahr

Levitan in GefahrJetzt kostenlos streamen

Die neuen Abenteuer des He-Man

Folge 15: Levitan in Gefahr

23 Min.Folge vom 22.06.2024Ab 12

Prinz Adam bestreitet sein neuestes Abenteuer in der Zukunft. Auf dem Planeten Primus muss er sich einigen Herausforderungen stellen, denn die Bewohner werden von gefährlichen Mutanten heimgesucht. Schon bald trifft er auch auf seinen Erzfeind Skeletor, der sich mit den Gegenspielern verbündet und schon bald zu deren Anführer aufsteigt. Können He-Man und seine Unterstützer das Böse bezwingen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die neuen Abenteuer des He-Man
ProSieben MAXX
Die neuen Abenteuer des He-Man

Die neuen Abenteuer des He-Man

Alle 1 Staffeln und Folgen