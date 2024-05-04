Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die neuen Abenteuer des He-Man

Das Sternenschiff und die Kristalle

ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 2 vom 04.05.2024
Das Sternenschiff und die Kristalle

Folge 2: Das Sternenschiff und die Kristalle

22 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 12

Prinz Adam bestreitet sein neuestes Abenteuer in der Zukunft. Auf dem Planeten Primus muss er sich einigen Herausforderungen stellen, denn die Bewohner werden von gefährlichen Mutanten heimgesucht. Schon bald trifft er auch auf seinen Erzfeind Skeletor, der sich mit den Gegenspielern verbündet und schon bald zu deren Anführer aufsteigt. Können He-Man und seine Unterstützer das Böse bezwingen?

