46 Min.Folge vom 08.05.2022Ab 6
In der ersten Folge der 2. Staffel beginnen nach den Abbrucharbeiten der ersten Staffel endlich die Umbauarbeiten. Als erstes braucht das Haus einen neuen Kanal, denn der alte ist verstopft und ohnehin nicht sehr vertrauenserweckend, denn er ist einigermaßen in die Jahre gekommen. Doch wo genau verläuft der alte Kanal?
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
