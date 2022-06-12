Staffel 2 Folge 6: Besuch von Richard LugnerJetzt kostenlos streamen
Die Nussbaums
Folge 6: Staffel 2 Folge 6: Besuch von Richard Lugner
47 Min.Folge vom 12.06.2022Ab 6
Hoher Besuch kündigt sich zum Staffelfinale an: Baumeister-Legende Richard „Mörtel“ Lugner besucht den Pfusch am Bau – Star und steht ihm mit goldenen Tipps aus dem reichen Erfahrungsschatz eines Jahrhundert-Baumeisters zur Seite.
Die Nussbaums
Alle 5 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen