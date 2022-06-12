Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Nussbaums

Staffel 2 Folge 6: Besuch von Richard Lugner

ATVStaffel 2Folge 6vom 12.06.2022
Staffel 2 Folge 6: Besuch von Richard Lugner

Staffel 2 Folge 6: Besuch von Richard LugnerJetzt kostenlos streamen

Die Nussbaums

Folge 6: Staffel 2 Folge 6: Besuch von Richard Lugner

47 Min.Folge vom 12.06.2022Ab 6

Hoher Besuch kündigt sich zum Staffelfinale an: Baumeister-Legende Richard „Mörtel“ Lugner besucht den Pfusch am Bau – Star und steht ihm mit goldenen Tipps aus dem reichen Erfahrungsschatz eines Jahrhundert-Baumeisters zur Seite.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Nussbaums
ATV
Die Nussbaums

Die Nussbaums

Alle 5 Staffeln und Folgen