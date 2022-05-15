Staffel 2 Folge 2: Keller und PoolpartyJetzt kostenlos streamen
Die Nussbaums
Folge 2: Staffel 2 Folge 2: Keller und Poolparty
51 Min.Folge vom 15.05.2022Ab 6
Nachdem ein Wolkenbruch den Abbruch der Abdicht-Arbeiten verursacht hat, machen sich Günther und Sandra auf den Weg zum Pool-Experten, denn das Paar will für seinen Garten irgendetwas zum Schwimmen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen