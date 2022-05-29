Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Nussbaums

Staffel 2 Folge 4: Blitzschutz, Geburtstagsparty und kalte Dusche

Staffel 2Folge 4vom 29.05.2022
49 Min.Folge vom 29.05.2022Ab 6

Günther und Sandra bekommen für ihr Haus einen neuen modernen Blitzschutz. Am Ende ist alles eitel Wonne und Sonnenschein: Günther feiert seinen Geburtstag!

