Folge 1: Zwischen Küche und Comedy mit Mademoiselle Nicolette
21 Min.Ab 12
Claudia Obert trifft auf die Transgender-Schönheit und -Influencerin Mademoiselle Nicolette. Während sie mit ihr aus Nicolettes Kochbuch beide Gerichte zubereiten, sprechen sie über Männer, Käsespätzle und wie man im Internet erfolgreich wird.
Die Obert Connection
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn