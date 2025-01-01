Staffel 1Folge 2
Die Obert Connection
Folge 2: Beauty-Experimente mit Julia Beautx
23 Min.Ab 12
Diesmal ist überraschend die Influencerin Julia Beautx zu Gast bei Claudia Obert. Sie versuchen sich gemeinsam an einem Beauty-Experiment in Form von Gesichtsmasken aus Nahrungsmitteln. Dazu gibt es natürlich einen Schluck Champagner.
