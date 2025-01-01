Zum Inhalt springenBarrierefrei
Porridge-Power mit Paul Unterleitner

Folge 3: Porridge-Power mit Paul Unterleitner

19 Min.Ab 12

Paul Unterleitner ist Fitness-Influencer und diesmal der Gast von Claudia Obert. Sie sprechen über seinen Social-Media-Auftritt sowie darüber, wie Claudia ihr Fitnessprogramm aufbauen kann. Dazu gibt es Tipps in punkto vegane und gesunde Ernährung.

Die Obert Connection

