Staffel 1Folge 4
Im TikTok-Land mit DaliaJetzt kostenlos streamen
Die Obert Connection
Folge 4: Im TikTok-Land mit Dalia
23 Min.Ab 12
Die TikTokkerin Dalia Mya ist zu Gast bei Claudia Obert und beantwortet Fragen rund um das Medium. Dabei zeigt sie, wie man sich auf der Plattform präsentiert und Claudia probiert das gerade erworbene Wissen auch unmittelbar aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Obert Connection
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn