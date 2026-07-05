Die Ollie & Moon Show: Bolzen in BrasilienJetzt kostenlos streamen
Die Ollie & Moon Show
Folge 1: Die Ollie & Moon Show: Bolzen in Brasilien
12 Min.Folge vom 05.07.2026
Moon hat sich mit Ollie zu einem Fußballturnier angemeldet, obwohl beide nicht gut spielen können. Also fahren sie nach Brasilien, um bei dem berühmten Fußballtrainer Olavo Unterricht zu nehmen. Ihre erste Lektion führt sie in den Regenwald. Dort treffen sie auf einen Affen, der ebenfalls viel von Fußball versteht. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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Die Ollie & Moon Show
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