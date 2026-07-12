Die Ollie & Moon Show: Picknick mit PfannkuchenJetzt kostenlos streamen
Die Ollie & Moon Show
Folge 4: Die Ollie & Moon Show: Picknick mit Pfannkuchen
12 Min.Folge vom 12.07.2026
Ollie und Moon feiern Pfannkuchen-Tag. Dabei erinnern sie sich an das erste Mal, als sie zusammen einen Pfannkuchen gegessen haben. Jetzt fehlt nur noch ein besonderer Sirup dafür. Also reisen sie extra für ein Picknick nach Kanada, um dort auf einer Farm echten Ahornsirup zu bekommen. Doch die beiden haben keine Ahnung, wie man an den leckeren Sirup der Bäume gelangt. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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