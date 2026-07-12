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Die Ollie & Moon Show

Die Ollie & Moon Show: Glitschige Geburtstagsparty

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 12.07.2026
Die Ollie & Moon Show: Glitschige Geburtstagsparty

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Folge 3: Die Ollie & Moon Show: Glitschige Geburtstagsparty

12 Min.Folge vom 12.07.2026

Stanley hat Geburtstag und Ollie und Moon wollen ihm etwas schenken, das er nicht gleich wieder kaputt macht. Eine Pinata soll es sein! Kurzerhand reisen sie nach Mexiko, denn dort kommen die mit Bonbons gefüllten Pappfiguren ursprünglich her. Doch als Ollie und Moon vor Ort eine kaufen, stellt sich diese als so widerstandsfähig heraus, dass sie nicht mal durch einen Presslufthammer zerstört werden kann. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/

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