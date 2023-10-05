Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 05.10.2023: Happy End für Tammy
44 Min.Folge vom 05.10.2023Ab 12
Es ist Tammys Hochzeitstag! Amanda und Misty treffen ein und stellen Caleb wegen seiner wahren Absichten zur Rede. Amy kämpft damit, den Veranstaltungsort zu dekorieren und ihre Gefühle im Zaum zu halten. Eine Problem mit der Garderobe und kalte Füße drohen, die Hochzeit zu gefährden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-6: Warner Bros. Discovery, Inc.