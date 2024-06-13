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Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Die Einweihungs-Feier

TLCFolge vom 13.06.2024
Die Einweihungs-Feier

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Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Folge vom 13.06.2024: Die Einweihungs-Feier

44 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12

Nach 14 Monaten in Reha darf Tammy endlich nach Hause und freut sich sehr, obwohl sie ihren Mann Caleb allein zurückzulassen muss. Trotz schlechtem Gewissen will sie eine Hauseinweihungs-Feier ausrichten, zu der die ganze Familie eingeladen ist. Als ...

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