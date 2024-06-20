Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 20.06.2024: Schmerzvolles Ende
44 Min.Folge vom 20.06.2024Ab 12
Amy hat es satt. Ihr Mann Michael will immer nur mit ihr zusammen sein und sie von Familie und Freunden abschirmen. Auf der anderen Seite hilft er ihr nicht im stressigen Alltag mit den zwei kleinen Jungs und sieht nur zu, wie die überforderte Mutter im Chaos versinkt. Als er Amy nun auch verbieten will, mit ihren Schwestern einkaufen zu gehen und ihre Kreditkarte einbehält, ruft Tammy kurzerhand die Polizei. Außerdem: Amanda und Misty machen in letzter Minute eine Reinigungskur, um Nikotin auszuschwitzen. Tammy und ihr Bruder Chris haben einen längst überfälligen Termin beim Adipositas-Experten Dr. Smith.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-6: Warner Bros. Discovery, Inc.