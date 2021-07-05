Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die PULS 24 Sommergespräche

Sommergespräch mit Beate Meinl-Reisinger

PULS 4Staffel 2021Folge 1vom 05.07.2021
Sommergespräch mit Beate Meinl-Reisinger

Sommergespräch mit Beate Meinl-ReisingerJetzt kostenlos streamen

Die PULS 24 Sommergespräche

Folge 1: Sommergespräch mit Beate Meinl-Reisinger

46 Min.Folge vom 05.07.2021

Ein turbulentes Frühjahr geht zu Ende: Corona-Pandemie, Justiz- und Politik-Skandale. Manuela Raidl spricht mimt Beate Meinl-Reisinger, Parteivorsitzende der NEOS, über die herausforderndste Zeit ihrer politischen Karriere.

Weitere Folgen in Staffel 2021

Alle Staffeln im Überblick

Die PULS 24 Sommergespräche
PULS 4
Die PULS 24 Sommergespräche

Die PULS 24 Sommergespräche

Alle 4 Staffeln und Folgen