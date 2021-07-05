Sommergespräch mit Beate Meinl-ReisingerJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Sommergespräch mit Beate Meinl-Reisinger
46 Min.Folge vom 05.07.2021
Ein turbulentes Frühjahr geht zu Ende: Corona-Pandemie, Justiz- und Politik-Skandale. Manuela Raidl spricht mimt Beate Meinl-Reisinger, Parteivorsitzende der NEOS, über die herausforderndste Zeit ihrer politischen Karriere.
Die PULS 24 Sommergespräche
