Folge 3: Sommergespräch mit Herbert Kickl
46 Min.Folge vom 19.07.2021
Ein turbulentes Frühjahr geht zu Ende: Corona-Pandemie, Justiz- und Politik-Skandale. Manuela Raidl spricht mit Herbert Kickl, dem Parteivorsitzenden der FPÖ, über die herausforderndste Zeit seiner politischen Karriere.
