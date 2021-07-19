Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die PULS 24 Sommergespräche

PULS 4Staffel 2021Folge 3vom 19.07.2021
46 Min.Folge vom 19.07.2021

Ein turbulentes Frühjahr geht zu Ende: Corona-Pandemie, Justiz- und Politik-Skandale. Manuela Raidl spricht mit Herbert Kickl, dem Parteivorsitzenden der FPÖ, über die herausforderndste Zeit seiner politischen Karriere.

PULS 4
