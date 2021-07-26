Sommergespräch mit Werner KoglerJetzt kostenlos streamen
Die PULS 24 Sommergespräche
Folge 4: Sommergespräch mit Werner Kogler
46 Min.Folge vom 26.07.2021
Ein turbulentes Frühjahr geht zu Ende: Corona-Pandemie, Justiz- und Politik-Skandale. Manuela Raidl spricht mimt Werner Kogler, Parteivorsitzender der Grünen, über die herausforderndste Zeit seiner politischen Karriere.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die PULS 24 Sommergespräche
Alle 4 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4