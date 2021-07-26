Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die PULS 24 Sommergespräche

Sommergespräch mit Werner Kogler

PULS 4Staffel 2021Folge 4vom 26.07.2021
Sommergespräch mit Werner Kogler

Folge 4: Sommergespräch mit Werner Kogler

46 Min.Folge vom 26.07.2021

Ein turbulentes Frühjahr geht zu Ende: Corona-Pandemie, Justiz- und Politik-Skandale. Manuela Raidl spricht mimt Werner Kogler, Parteivorsitzender der Grünen, über die herausforderndste Zeit seiner politischen Karriere.

