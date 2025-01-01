Beate Meinl-Reisinger im PULS 24 Sommergespräch 2022Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Beate Meinl-Reisinger im PULS 24 Sommergespräch 2022
52 Min.
Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise, Rekordinflation, Corona-Pandemie und innenpolitische Turbulenzen - für die österreichischen Spitzenpolitiker:innen waren die vergangenen Monate eine große Herausforderung. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger eröffnet die PULS 24 Sommergespräche bei Anchorwoman Bianca Ambros und Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner.
