Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die PULS 24 Sommergespräche

Beate Meinl-Reisinger im PULS 24 Sommergespräch 2022

PULS 4Staffel 2022Folge 1
Beate Meinl-Reisinger im PULS 24 Sommergespräch 2022

Beate Meinl-Reisinger im PULS 24 Sommergespräch 2022Jetzt kostenlos streamen

Die PULS 24 Sommergespräche

Folge 1: Beate Meinl-Reisinger im PULS 24 Sommergespräch 2022

52 Min.

Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise, Rekordinflation, Corona-Pandemie und innenpolitische Turbulenzen - für die österreichischen Spitzenpolitiker:innen waren die vergangenen Monate eine große Herausforderung. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger eröffnet die PULS 24 Sommergespräche bei Anchorwoman Bianca Ambros und Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner.

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Die PULS 24 Sommergespräche
PULS 4
Die PULS 24 Sommergespräche

Die PULS 24 Sommergespräche

Alle 4 Staffeln und Folgen