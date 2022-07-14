Pamela Rendi-Wagner im PULS 24 Sommergespräch 2022Jetzt kostenlos streamen
Die PULS 24 Sommergespräche
Folge 2: Pamela Rendi-Wagner im PULS 24 Sommergespräch 2022
54 Min.
Folge vom 14.07.2022
Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise, Rekordinflation, Corona-Pandemie und innenpolitische Turbulenzen - für die österreichischen Spitzenpolitiker:innen waren die vergangenen Monate eine große Herausforderung. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner beantwortetn im PULS 24 Sommergespräch die Fragen von Anchorwoman Bianca Ambros und Anchor Thomas Mohr.
Die PULS 24 Sommergespräche
Produktion:AT, 2022
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4