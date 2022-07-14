Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 2022Folge 2vom 14.07.2022
Folge vom 14.07.2022

Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise, Rekordinflation, Corona-Pandemie und innenpolitische Turbulenzen - für die österreichischen Spitzenpolitiker:innen waren die vergangenen Monate eine große Herausforderung. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner beantwortetn im PULS 24 Sommergespräch die Fragen von Anchorwoman Bianca Ambros und Anchor Thomas Mohr.

