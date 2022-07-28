Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) garantiert im PULS 24 Sommergespräch, dass die Regierung "derzeit alles" tue, dass im Winter keine Wohnung kalt sein werde. Er spricht außerdem über den Besuch von Viktor Orban, die Teuerung und Corona.

