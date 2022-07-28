Karl Nehammer im PULS 24 SommergesprächJetzt kostenlos streamen
Die PULS 24 Sommergespräche
Folge 5: Karl Nehammer im PULS 24 Sommergespräch
60 Min.Folge vom 28.07.2022
Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) garantiert im PULS 24 Sommergespräch, dass die Regierung "derzeit alles" tue, dass im Winter keine Wohnung kalt sein werde. Er spricht außerdem über den Besuch von Viktor Orban, die Teuerung und Corona.
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die PULS 24 Sommergespräche
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Gemeinschaft
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4