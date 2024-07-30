Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die PULS 24 Sommergespräche mit Beate Meinl-Reisinger

PULS 24Staffel 2024Folge 2vom 30.07.2024
Folge 2: Die PULS 24 Sommergespräche mit Beate Meinl-Reisinger

52 Min.Folge vom 30.07.2024

PULS 4 und PULS 24 präsentieren als erste TV-Sender Österreichs die heurigen Sommergespräche mit den Spitzenkandidat:innen der Parlamentsparteien. Mit welchen Themen wollen sie im Wahlkampf punkten? Was treibt sie in der Politik an, wo sehen sie den größten Handlungsbedarf für ein besseres Österreich? Neben inhaltlichen Themen will Meinrad Knapp aber auch die persönliche Seite hinter den Politiker:innen beleuchten.

PULS 24
