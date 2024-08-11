Das PULS 24 Sommergespräch mit Andreas BablerJetzt kostenlos streamen
Die PULS 24 Sommergespräche
Folge 4: Das PULS 24 Sommergespräch mit Andreas Babler
52 Min.Folge vom 11.08.2024
PULS 4 und PULS 24 präsentieren als erste TV-Sender Österreichs die heurigen Sommergespräche mit den Spitzenkandidat:innen der Parlamentsparteien. Mit welchen Themen wollen sie im Wahlkampf punkten? Was treibt sie in der Politik an, wo sehen sie den größten Handlungsbedarf für ein besseres Österreich? Neben inhaltlichen Themen will Meinrad Knapp aber auch die persönliche Seite hinter den Politiker:innen beleuchten.
Die PULS 24 Sommergespräche
