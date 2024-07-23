Das PULS 24 Sommergespräch mit Werner KoglerJetzt kostenlos streamen
Die PULS 24 Sommergespräche
Folge 1: Das PULS 24 Sommergespräch mit Werner Kogler
53 Min.Folge vom 23.07.2024
PULS 4 und PULS 24 präsentieren als erste TV-Sender Österreichs die heurigen Sommergespräche mit den Spitzenkandidat:innen der Parlamentsparteien. Mit welchen Themen wollen sie im Wahlkampf punkten? Was treibt sie in der Politik an, wo sehen sie den größten Handlungsbedarf für ein besseres Österreich? Neben inhaltlichen Themen will Meinrad Knapp aber auch die persönliche Seite hinter den Politiker:innen beleuchten. Heute zu Gast: Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die PULS 24 Sommergespräche
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4