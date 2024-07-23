Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die PULS 24 Sommergespräche

Das PULS 24 Sommergespräch mit Werner Kogler

PULS 24Staffel 2024Folge 1vom 23.07.2024
Das PULS 24 Sommergespräch mit Werner Kogler

Folge 1: Das PULS 24 Sommergespräch mit Werner Kogler

53 Min.Folge vom 23.07.2024

PULS 4 und PULS 24 präsentieren als erste TV-Sender Österreichs die heurigen Sommergespräche mit den Spitzenkandidat:innen der Parlamentsparteien. Mit welchen Themen wollen sie im Wahlkampf punkten? Was treibt sie in der Politik an, wo sehen sie den größten Handlungsbedarf für ein besseres Österreich? Neben inhaltlichen Themen will Meinrad Knapp aber auch die persönliche Seite hinter den Politiker:innen beleuchten. Heute zu Gast: Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen.

