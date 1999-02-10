Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 2Folge 4vom 10.02.1999
46 Min.Folge vom 10.02.1999Ab 12

Für Jan Wollcke, den neuen Bordmechaniker der Rettungsflieger, gibt es keine Schonfrist. Denn Mike, ein harmlos erscheinender Jugendlicher, dreht im Supermarkt durch und schießt mit einer Schrotflinte auf die Kassiererin. Wenige Stunden später erschießt er einen Polizisten und wird selbst durch einen Schuss ins Bein zur Strecke gebracht. Nachdem Alex, Maren, Thomas und Wollcke die schwer verletzte Kassiererin in eine Spezialklinik geflogen haben, müssen sie beim nächsten Einsatz Mike verarzten. Die umstehenden Schaulustigen zeigen keinerlei Verständnis für das professionelle Engagement der Rettungsflieger.

