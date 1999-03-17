Die Rettungsflieger
Folge 8: Heiß und Kalt
46 Min.Folge vom 17.03.1999Ab 12
"14jähriger nach Stromunfall und Sturz aus drei Meter Höhe nicht ansprechbar." Diese Meldung führt die Rettungsflieger zum Bahnbetriebsgelände außerhalb Hamburgs. Ein Junge ist dort auf einen Eisenbahnwaggon geklettert und hat einen Stromüberschlag von 15000 Volt erlitten. Auch beim nächsten Einsatz kommen Alex, Maren, Thomas und Wollcke gerade noch rechtzeitig, um Leben zu retten: Ein Forellendieb hat sich im Fischteich vor den Wachhunden versteckt und droht zu erfrieren. Zufrieden und mit frischen Forellen im Gepäck gehen die vier Retter in den Feierabend. Für Maren und Thomas nimmt das Festessen allerdings gar kein gutes Ende.
Die Rettungsflieger
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH