Die Rettungsflieger
Folge 5: Auf Gedeih und Verderb
46 Min.Folge vom 17.02.1999Ab 12
Der achtjährige Daniel stürzt aus dem dritten Stock in einen Sperrmüllcontainer. Die Rettungsflieger sind noch vor der Feuerwehr am Unfallort. Als Maren im Container die überlebensnotwendige Erstversorgung einleitet, geraten Daniels Eltern in Panik. Denn sie hängen einem Glauben an, der jeden schulmedizinischen Eingriff verbietet. Alex versucht über Funk, die Rechtslage zu klären, doch Maren bleibt keine Zeit, auf die Information zu warten. Auch beim nächsten Fall werden die vier damit konfrontiert, gegen den Willen des Opfers zu handeln: Ein Selbstmörder wird aus dem Wasser gezogen und wiederbelebt.
