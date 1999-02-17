Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rettungsflieger

Auf Gedeih und Verderb

KultKrimiStaffel 2Folge 5vom 17.02.1999
Auf Gedeih und Verderb

Auf Gedeih und VerderbJetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 5: Auf Gedeih und Verderb

46 Min.Folge vom 17.02.1999Ab 12

Der achtjährige Daniel stürzt aus dem dritten Stock in einen Sperrmüllcontainer. Die Rettungsflieger sind noch vor der Feuerwehr am Unfallort. Als Maren im Container die überlebensnotwendige Erstversorgung einleitet, geraten Daniels Eltern in Panik. Denn sie hängen einem Glauben an, der jeden schulmedizinischen Eingriff verbietet. Alex versucht über Funk, die Rechtslage zu klären, doch Maren bleibt keine Zeit, auf die Information zu warten. Auch beim nächsten Fall werden die vier damit konfrontiert, gegen den Willen des Opfers zu handeln: Ein Selbstmörder wird aus dem Wasser gezogen und wiederbelebt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Rettungsflieger
KultKrimi
Die Rettungsflieger

Die Rettungsflieger

Alle 11 Staffeln und Folgen