Die Rettungsflieger
Folge 1: Schreckliche Ohnmacht
Die Nerven von Sanitäter Thomas liegen blank: seit einigen Tagen schon hat er einen penetranten Piepston im Ohr. Auch Pilot Alex ist nervös, denn ihm steht ein blind date mit der Fluglotsin Elke bevor. Doch der Arbeitstag nimmt auf die privaten Sorgen und Freuden der Rettungsflieger keine Rücksicht: "Kleinkind nicht ansprechbar, Ertrinkungsfall". Da die Rettungsflieger sofort vor Ort sind, gelingt es ihnen, das Baby wieder zu beleben. In der großen Hektik kommen sie allerdings nicht auf die Idee, zu hinterfragen, wie dieser Unfall überhaupt passieren konnte. Erst als die Mutter nicht in der Klinik erscheint, um ihr Kind abzuholen, fällt Wollcke ein, wie merkwürdig verwahrlost es in der Wohnung ausgesehen hat.
