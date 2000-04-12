Die Rettungsflieger
Folge 2: Lachende Schutzengel
46 Min.Folge vom 12.04.2000Ab 12
Gerangel einer Jugendclique am U-Bahnhof: Einer der Jungs, Jesko, möchte sich von seiner Freundin Tina trennen. Doch die liebt ihn noch. Andere mischen sich ein, Tina stürzt auf die Gleise, eine U-Bahn kommt, Jesko kann Tina retten, doch er verunglückt selbst. Die Rettungsflieger bringen Jesko sofort in die Klinik, und Tina ist sehr erleichtert, zu erfahren, dass Jesko keine inneren Verletzungen davon getragen hat. Doch Jesko lässt Tina nicht an sein Krankenbett heran. Kurz darauf werden die Rettungsflieger zu einem Hochhaus gerufen, von dem sich jemand herunterstürzen will.
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH