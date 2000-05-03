Die Rettungsflieger
Folge 5: Um Kopf und Kragen
An einem friedlichen Sonntagmorgen wird in einem abgelegenen Waldstück aus einem Goccha-Spiel plötzlich Ernst: Als alle Goccha-Spieler mit Farbbeuteln erlegt sind, der Sieg einer Mannschaft verkündet ist und sich alle wieder erheben können, bleibt einer der Spieler wie leblos liegen. So geht der Sonntagsdienst für die Rettungsflieger gleich turbulent los. Strohwitwer Thomas kommt gerade mit Tochter Nina ins Rettungszentrum gehetzt, als der Notruf eingeht. Auch den Rest des Tages kommt Thomas weder dazu, sich um Nina zu kümmern, noch seinen Sohn Joschi anzurufen. Denn ein weiterer Einsatz führt Alex, Maren, Thomas und Wollcke in eine Spielhölle.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick