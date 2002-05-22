Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefährliche Hochzeit

Staffel 6Folge 8vom 22.05.2002
44 Min.Folge vom 22.05.2002Ab 12

Der erste Rettungseinsatz führt das Team zu einer Hochzeit. Kurz vor dem Jawort stürmt der Ex-Freund der Braut in die Kirche, sticht den Bräutigam Erik nieder und entführt die Braut. Da das Messer am Handy, das Bräutigam Erik in der Brusttasche trägt, abprallte, ist der Stich nicht lebensbedrohlich. Erik wird vom SAR ins nächste Krankenhaus transportiert. Thomas macht sich Sorgen um Ute. Sie verzichtet Thomas zuliebe auf ihren Babywunsch. Nun hat Wollcke die Idee, dass Ute neben Richie vielleicht noch weitere Kinder betreuen könnte. Als professionelle Tagesmutter könnte sie ihre Leidenschaft ausleben. Thomas findet die Idee nicht schlecht, aber ist ein "Leihkind" Ersatz für ein eigenes? Trotz seiner Zweifel will er am Abend Ute diesen Vorschlag unterbreiten. Bei der Reparatur seines Kühlschranks löst ein Stromschlag einen Herzstillstand bei Rainer aus. Während Sabine den Vater reanimiert, suchen Wollcke und Alex seine Söhne, die verschwunden sind. Thorsten hat seinen kleinen Bruder in einer Tragetasche auf das Dach des Hochhauses gestellt. Der Klapperstorch soll ihn wieder abholen, denn seitdem der kleine Schreihals da ist, streiten sich die Eltern permanent. Wollcke kann die Kinder wieder zuhause abliefern und Vater Rainer ins Krankenhaus bringen.

