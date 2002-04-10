Die Rettungsflieger
Folge 2: Wollckes Wagnis
Hauptmann Blank bewundert Ilona und unternimmt alles, um sie zu beeindrucken. Wollcke und Thomas amüsieren sich, wie leicht der "Kommisskopp" dem Charme ihrer Ärztin erliegt. Thomas hat Angst, dass Joschi auf die schiefe Bahn gerät und Drogen nimmt. Hauptmann Blank erliegt immer mehr Illonas Charme, gibt sich Mühe im Team und wird ein wenig lockerer. Auch bei dem ersten Einsatz ist Ilonas besonderes Feingefühl gefragt. Denn als die junge Spargelstecherin Agneszka plötzlich Wehen bekommt, verunglückt ihr Mann Slawomir lebensgefährlich. Nach der Geburt ihres Sohnes übernimmt Ilona die schwere Aufgabe, Agneszka vorsichtig beizubringen, dass ihr Mann gestorben ist. Beim zweiten Einsatz trifft Thomas auf Joschi und erfährt, dass seine Sorgen um ihn unbegründet sind und auf einem Missverständnis beruhen. Denn Joschis Gesprächsinteresse über Drogen beim morgendlichen Frühstück bezog sich lediglich auf die jugendlichen Dealer, die auf dem Schulhof Stoff verkaufen und einen seiner Freunde erpressen. Nun haben Joschi und seine Mitschüler die Dealer überführt. Als der Hubschrauber wieder mal vorm Rettungszentrum landet, wartet dort Iris, gerade zurückgekehrt aus New York. Bei den schweren Einsätzen muten Wollckes Eheprobleme fast harmlos an. So kann sich das Ehepaar dann auch auf eine friedliche Trennung einigen und darauf, dass Richie bei Wollcke bleibt, während Iris auf Modeltour geht.
