Die Rettungsflieger
Folge 7: Missverständnisse
Gefreiter Homann hört Bruchstücke eines Gesprächs zwischen Ute und Thomas und verbreitet das Gerücht, dass Thomas noch mal Vater wird. Thomas muss sich daraufhin die Sticheleien der Kollegen anhören, ohne zu wissen, worum es geht. Sabine wird seit einigen Tagen mit anonymen Blumensträußen im Rettungszent-rum überrascht. Da ihr Freund Karsten nicht dahinter stecken kann, lockt sie Wollcke in eine Falle. Tatsächlich entpuppt er sich als der Blumenkavalier. Einsatz zur Kehrwieder Spitze! Beim Aufzug-Surfen ist ein Junge abgestürzt. Sabine untersucht Martin und stellt zwar schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen fest. Zwischen Wollcke und Alex herrscht ein angespanntes Verhältnis. Wollcke war im Glauben, dass Alex so viel Zeit mit Richie verbringt, weil er ihn mag. Nun muss er erfahren, dass sein Sohn von Alex zur Anmache benutzt wird. Wenn er Astrid nicht bald beichtet, dass Richie nicht sein Sohn ist, droht Wollcke, es ihr zu sagen. Als der Hubschrauber landet und Astrid mit einem Kind auf dem Arm vor dem Rettungszentrum wartet, verwechselt Sabine Astrids Tochter mit Richie. Sie plappert munter über Wollckes süßen Sohn. Alex ist überführt. Enttäuscht und wütend fährt Astrid davon!
