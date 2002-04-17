Zwischen Himmel und ErdeJetzt kostenlos streamen
Die Rettungsflieger
Folge 3: Zwischen Himmel und Erde
Hauptmann Blank ist über beide Ohren in Ilona verliebt. Bei einem Abendessen muss sie ihm jedoch gestehen, dass ihr Verhalten eher taktischer Natur gewesen sei. Blank ist zutiefst gekränkt und heilfroh, als Alex sich aus Australien zurückmeldet. Eine Katastrophe wird durch den Absturz einer Cessna auf einem Chemiewerk ausgelöst. Das Rettungsfliegerteam, die Feuerwehr und schnell herbei gerufene Ärzte versuchen, Herr der Katastrophe zu werden. Als die meisten Verletzten versorgt sind, sieht Ilona, wie ein Feuerwehrmann durch einen herabstürzenden Balken verletzt wird und will ihm zuhilfe eilen. Thomas bekommt mit, wie sich über Ilona ein Teil des Flugzeugwracks löst. Seine warnenden Schreie erreichen sie nicht. Ilona wird unter dem Wrackteil begraben. Thomas, Wollcke und Alex sind sofort zur Stelle, um Ilona zu bergen und sie ins Krankenhaus zu fliegen.
