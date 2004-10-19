Die Rettungsflieger
Folge 6: Der Held des Tages
44 Min.Folge vom 19.10.2004Ab 12
Das Team fliegt den jungen Simon, bei dem Symptome eines Herzinfarktes aufgetreten sind, ins Bundeswehrkrankenhaus. Der diensthabende Arzt kann den Infarkt nicht eindeutig bestätigen, behält aber Simon zur Beobachtung da. Dass Simon ein Simulant ist, kann noch keiner ahnen. Die Rettungsflieger werden zum nächsten Einsatz gerufen. Auf dem Hinweg entdecken sie einen Brand auf einem stillgelegten Betriebsgelände. Paul informiert die Feuerwehr, und kurzfristig wird umdisponiert: Hauptmann Blank landet direkt am Brandort. Denn am obersten Fenster des brennenden Hauses wird eine Frau mit einem Baby entdeckt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rettungsflieger
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH