Die Rettungsflieger

Der Ersatzmann

Staffel 8Folge 11vom 30.11.2004
44 Min.Folge vom 30.11.2004Ab 12

Im ersten Einsatz kann Johannes, genannt Jonny, seine Fähigkeiten unter Beweis stellen: Während des Fluges versagt der Kreislauf des Patienten. Dank der guten Zuarbeit von Jonny kann der Mann gerettet werden. Notärztin Dr. Petersen zweifelt nicht an Jonnys fachlicher Kompetenz, hat aber wegen seiner vorschnellen Art, Diagnosen zu stellen und in Patientengeschichten einzugreifen, Schwierigkeiten mit ihm. Da ruft ein neuer Einsatz: Die Crew bringt die schwangere Insa Sartorius mit einer Magenblutung ins Krankenhaus. Nur eine Bluttransfusion kann das Leben ihres Kindes retten. Insa und ihr Ehemann Herbert gehören einer Glaubensgemeinschaft an, die Bluttransfusionen ablehnt.

