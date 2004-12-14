Der geheimnisvolle PatientJetzt kostenlos streamen
Die Rettungsflieger
Folge 13: Der geheimnisvolle Patient
44 Min.Folge vom 14.12.2004Ab 12
Im Elbpark bricht ein älterer Herr zusammen. Ein junges Paar leistet erste Hilfe, bis der SAR 71 eintrifft. Sabine kann keine eindeutige Diagnose stellen. Aber ihr geht der Besorgnis erregende Zustand des Patienten seltsam nahe, besonders als der bewusstlose Mann im Hubschrauber nach ihrer Hand zu tasten scheint. Die Identität des Patienten ist ungeklärt. Im BWK erfährt sie, dass er an Leukämie leidet und nur durch eine baldige Knochenmarkspende gerettet werden kann. Als Sabine über die Spenderdatei erfährt, dass sie als potenzielle Spenderin in Frage kommt, ahnt sie, was hinter diesem Zufall steckt.
Die Rettungsflieger
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH