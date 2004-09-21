Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rettungsflieger

Königskinder

KultKrimiStaffel 8Folge 2vom 21.09.2004
Königskinder

KönigskinderJetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 2: Königskinder

44 Min.Folge vom 21.09.2004Ab 12

Ein Kind auf einem Dreirad aus einer Einfahrt - in letzter Sekunde reißt die Fahrerin das Steuer herum und knallt gegen ein Hindernis. Die Tochter bleibt unverletzt, ihre Mutter ohne Bewusstsein. Torsten von SAR 71 vermutet einen Leberriss bei Charlotte, den Sabine nur bestätigen kann. In höchster Eile wird die lebensgefährlich verletzte Patientin ins Bundeswehrkrankenhaus geflogen und notoperiert. Sabine ist von Torstens Kompetenz so beeindruckt, dass sie ihm dringend ein Medizin-Studium empfiehlt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Rettungsflieger
KultKrimi
Die Rettungsflieger

Die Rettungsflieger

Alle 11 Staffeln und Folgen