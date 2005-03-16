Die Rettungsflieger
Folge 1: Zerbrechlich
44 Min.Folge vom 16.03.2005Ab 12
Pfarrer Winter, der die evangelische Gemeinde der Binnenschiffer betreut, ist zusammengebrochen. Felicitas, seine Lebensgefährtin, ist taubstumm. Zur allgemeinen Überraschung kann Blank die Gebärdensprache und erfährt so, dass der Pfarrer bereits einen Infarkt hatte. Eine wichtige Information für Sabine, um das Leben des Patienten zu retten. Jonny ist verliebt. Er überlegt sich sogar, mit seiner Freundin Reni und deren zwölfjährigen Sohn Bernd zusammenzuziehen. Bei einem Autounfall wurde ein junger Mann mit Glasknochenkrankheit verletzt. Die Bergung kann nur mit Hilfe eines KED-Systems, das die Rettungsflieger an Bord haben, erfolgen.
Die Rettungsflieger
Genre:Action, Drama, Medizin
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH