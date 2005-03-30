Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rettungsflieger

Fahrerflucht

Staffel 9Folge 4vom 30.03.2005
Fahrerflucht

Die Rettungsflieger

Folge 4: Fahrerflucht

Folge vom 30.03.2005Ab 12

Jonny verabschiedet sich an der Bushaltestelle von einer hübschen Blondine, mit der er die Nacht verbracht hat. Im Bus entspinnt sich zwischen ihm, der kontaktfreudigen Studentin Miriam und dem lebenserfahrenen Rentner Weber eine lebhafte Diskussion. Da nimmt der Blumenlieferant Stani mit seinem Kleinlaster dem Linienbus die Vorfahrt. Mit einem gewaltigen Getöse kippt der Bus zur Seite und kommt nach langem Schliddern zum Stehen. Stani begeht Fahrerflucht. Doch vorher ruft er die Rettung an. Der SAR 71 ist nicht einsatzbereit, da noch Rettungsassistent Jonny von Storkow fehlt. Die Bestürzung ist groß, als das Team erfährt, dass Jonny im Unglücksbus sitzt.

