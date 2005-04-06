Die Rettungsflieger
Folge 5: Lügen und Geheimnisse
Sabine hat sich vorgenommen, ihrem Team endlich ihre heimliche Liebesbeziehung zu Commodore Ralph Brandt zu beichten. Herbert Korfhage wurde bei dem Versuch, ein Parfüm für seine Freundin zu stehlen, erwischt. Auf der Flucht vor dem Ladenmanager stürzt er von einer Fußgängerbrücke. Sabine gelingt es, den Verletzten transportfertig zu machen. Dabei beichtet der sympathische Mittvierziger, dass er arbeitslos sei, aber nicht ohne Geschenk zum Geburtstag seiner Freundin Daniela erscheinen wolle. Ulrike und Wiebke, die einen romantischen Kurzurlaub in einem Bauwagen außerhalb Hamburgs verbringen, haben Geheimnisse: die junge Ulrike hat Angst, ihrer konservativen Mutter ihre Liebe zu Wiebke zu gestehen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick