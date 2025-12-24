Die Rosenheim-Cops - Ein eiskalter MordJetzt kostenlos streamen
Die Rosenheim-Cops
Folge 4: Die Rosenheim-Cops - Ein eiskalter Mord
In Rosenheim findet ein Curling-Wettbewerb statt. Alles, was Rang und Namen hat, ist dort vertreten und spielt für den guten Zweck. Als am Morgen nach dem Eröffnungstag der Sponsor des Turniers, Thomas Hellwig, ermordet in der Curling-Halle aufgefunden wird, ist der Druck auf die Ermittler Stadler und Hansen groß. Politik und Presse erwarten sich eine rasche Aufklärung. Für Polizist Michael Mohr hängt der Himmel voller Geigen, seit er bei einer Fortbildung die sympathische Katrin kennengelernt hat. Um seinem Glück auf die Sprünge zu helfen, besorgt ihm Frau Stockl heimlich Katrins Telefonnummer. Besetzung: Dieter Fischer (Anton Stadler) Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Susanna Simon (Cornelia Hellwig) Heiko Ruprecht (Holger Resing) Dagny Dewath (Mara Bartels) Salvatore Greco (Matteo Bernardi) Regie: Herwig Fischer Drehbuch: Kerstin Oesterlin/Jessica Schellack Bildquelle: ORF/ZDF/Linda Gschwentner
